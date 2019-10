FN-generalsekretær har angiveligt bedt om hjælp til at få budgettet til at hænge sammen, men er blevet afvist.

Der er røde tal hos FN, som kan løbe tør for penge i slutningen af oktober.

Det fortæller FN's generalsekretær, António Guterres, i et brev til verdensorganisationens 37.000 ansatte, som nyhedsbureauet AFP er kommet i besiddelse af.

Heri beskriver Guterres, at FN kører med et underskud på godt og vel 1,5 milliarder kroner.

Flere midlertidige tiltag er nødt til at blive sat i værk, for at lønnen kan blive udbetalt til de mange ansatte, lyder det i brevet.

- Medlemslandene har kun betalt 70 procent af det, vi har brug for til vores budget i 2019. Det svarer til en mangel på kontanter på 230 millioner dollar i slutningen af september, skriver generalsekretæren ifølge AFP.

- Vi er i fare for at have brugt vores backup-reserver i slutningen af denne måned.

Det kan blandt andet komme på tale at udskyde konferencer og møder samt at reducere aktiviteterne i FN.

Ansatte er også blevet bedt om kun at foretage de absolut nødvendige officielle rejser samt at gøre, hvad de kan for at spare på elektriciteten.

Guterres bad tidligere på måneden medlemslandene om yderligere bidrag for at afhjælpe FN's økonomiske problemer.

Men landene afviste, har en FN-ansat, der ønsker anonymitet, sagt ifølge AFP.

- Det endelige ansvar for vores økonomiske sundhed ligger hos medlemslandene, siger Guterres.

FN's budget for 2018-2019 er på knap 37 milliarder kroner. Her medregnes ikke udgifter til fredsbevarende missioner.

USA bidrager med 22 procent.

Også sidste år var FN i økonomiske problemer.

Her var Guterres ude at bede om hjælp med et brev til de 193 medlemslande.

- En organisation som vores burde ikke blive ved med at bevæge sig på kanten af bankerot, skrev Guterres sidste år ifølge nyhedsbureauet Reuters i et brev til landene.

- Den største smerte mærkes af dem, som vi arbejder for, men som vi på grund af beskedne bidrag ikke kan svare, når de kalder på hjælp.

/ritzau/