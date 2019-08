Over 1000 mennesker har mistet livet i blodige kampe i Libyen over sommeren ifølge WHO.

FN's flygtningeorgan meddeler, at over 105.000 mennesker siden april er blevet tvunget på flugt fra deres hjem i Libyen på grund af fortsatte kampe i landet.

Oprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans milits indledte i april en offensiv mod hovedstaden Tripoli. Libyen har været rystet af kampe og politisk ustabilitet siden afsættelsen af Muammar Gaddafi i 2011.

Haftar har sin hovedbase i den anden ende af landet i Benghazi. Han har svoret at ville vælte den FN-anerkendte regering i Tripoli.

Mange migranter fra Afrika forsøger at nå til Europa via Libyen. Mange når dog at blive tilbageholdt af de libyske kystvagter, som støttes af EU. Tusindvis tilbageholdes i detentionscentre.

Disse centre er blevet kritiseret af menneskerettighedsorganisationer. De kalder forholdene for umenneskelige.

FN appellerer til alle partier i konflikten om at respektere en våbenhvile i de kommende dage i forbindelse med den muslimske højtid eid.

- I de seneste fire måneder er 1093 mennesker blevet dræbt under kampe, siger verdenssundhedsorganisationen WHO.

FN-udsendingen Ghassan Salame har allerede flere gange forgæves opfordret til humanitære våbenhviler.

Den amerikanske filmskuespiller Richard Gere besøgte fredag 121 migranter, som befinder sig på et humanitært skib i Middelhavet, efter at de er flygtet fra menneskerettighedskrænkelser i Libyen.

Den 69-årige filmskuespiller medbragte kasser med frugt til migranterne, som er blevet samlet op fra havet, efter at være flygtet fra det nordafrikanske land i synkefærdige fartøjer.

De 121 migranter bør øjeblikkeligt have tilladelse til at gå fra borde i et EU-land, mener Maria Serrano, som er researcher i migration hos Amnesty International.

- Efter en uge på havet i ulidelig hede bør de kvinder, mænd og børn, som satte deres liv på spil for at undslippe krænkelser af menneskerettighederne i Libyen, øjeblikkeligt have tilladelse til at komme i land i Malta eller i Italien, siger hun.

Det spanske humanitære skib "Open Arms" er blevet afvist af både italienske, maltetiske og spanske myndigheder.

/ritzau/AP