Personer, som menes at samarbejde med oprørsgrupper, henrettes af IS i provinsen Deir al-Zor ifølge FN.

FN modtager rapporter om, at Islamisk Stat (IS) foretager henrettelser i Syrien.

IS henretter ifølge rapporterne personer, som de mener samarbejder med oprørsgrupper i provinsen Deir al-Zor i det østlige Syrien.

Det siger FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, som udtrykker bekymring for 7000 civile, der er fanget i en krydsild mellem IS og luftangreb udført af en amerikanskledet koalition.

- Vi har også rapporter om, at IS henretter folk, som de mener samarbejder med Syriens Demokratiske Styrker (SDF) eller andre parter i konflikten, siger Michelle Bachelet.

Ifølge Bachelet bruges civile som "skakbrikker" i konflikten.

Et ledende medlem af Islamisk Stat, som var involveret i halshugningen af den amerikanske hjælpearbejder Peter Kassig og andre vestlige gidsler, blev dræbt i weekenden.

Det oplyser en talsmand for den amerikanskledede koalition, der kæmper mod Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Den dræbte islamist, Abu al-Umarayn, var sammen med flere andre medlemmer af Islamisk Stat mål for et amerikanskledet luftangreb i et ørkenområde i det sydøstlige Syrien søndag.

IS-lederen var involveret i drabet på Peter Kassig i november 2014. Kassig blev taget til fange i Syrien i 2013, hvor han udførte frivilligt hjælpearbejde i landet.

Militære kilder i Syrien beskyldte samtidig den amerikanskledede koalition for at have affyret missiler mod syriske stillinger ved byen al-Sukhana i det østlige Syrien.

Amerikanske soldater har en base i Tanf i det sydlige Syrien nær Jordans og Iraks grænse. Der er også amerikanske soldater i den nordlige del af landet - nær grænsen til Tyrkiet.

Meget tyder på, at situationen i Syrien vil være fastlåst i lang tid.

Rusland, Tyrkiet og Iran har ikke gjort fremskridt i bestræbelser på at danne en syrisk forfatningskomité.

Repræsentanter for de tre lande mødtes med FN's særlige udsending, Staffan de Mistura, i Kasakhstans hovedstad, Astana, torsdag, uden at der var fremskridt. Nye møder vil først finde sted næste år.

/ritzau/Reuters