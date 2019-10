90 iranere, der var mindreårige, da de angiveligt overtrådte loven, sidder aktuelt på dødsgangen ifølge FN.

Iran får hård kritik i FN-systemet for gentagne henrettelser af mindreårige.

I 2018 blev syv mindreårige lovovertrædere henrettet, og i år er indtil videre to 17-årige blevet henrettet.

Kritikken kommer i en rapport af FN's særlige udsending med fokus på menneskerettigheder i Iran. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Rapporten blev præsenteret for FN's Generalforsamling onsdag.

- Der er lige nu 90 personer på dødsgangen, som alle var under 18 år på det tidspunkt, hvor de angiveligt begik forbrydelserne, skriver den særlige udsending, Javaid Rehman, ifølge dpa.

FN-organernes position i forhold til henrettelser af mindreårige lovovertrædere er fuldstændig klar, understreges det.

- De har gjort det klart, at denne praksis er absolut forbudt og må stoppe øjeblikkeligt, står der.

Rehman kritiserer også mere generelt de mange dødsdomme og henrettelser i landet.

Frem til midten af juli i år er 173 personer blevet henrettet.

Dermed lader der til at være sket et fald siden 2017, hvor i alt 507 blev henrettet. Men samtidig tyder det på en stigning i forhold 2018, hvor 253 blev henrettet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I 2017 blev landets hårde antinarkotikalove gjort en smule mindre strikse med henblik på at nedbringe det samlede antal henrettelser.

Det tiltag er blevet hilst velkommen af Rehman, men han påpeger ifølge AP, at der "stadig mangler at blive gjort en hel del".

FN-udsendingen påpeger også en række andre problemer i forhold til menneskerettigheder i landet.

Blandt andet kritiserer han, at kritiske journalister i flere tilfælde er blevet tilbageholdt. Derudover er 32 personer siden januar 2018 blevet anholdt for at protestere mod love om tildækning af kvinder.

Han påpeger også, at der er en uforholdsmæssigt stor andel af etniske og religiøse minoriteter blandt personer med dødsdomme. Også blandt politiske fanger er der en overrepræsentation.

Iran er en islamisk republik, der giver religiøse ledere afgørende indflydelse.

Der bor godt og vel 80 millioner i Iran, som er et af Asiens mest folkerige lande.

/ritzau/