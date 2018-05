Blot tre dage efter at Trump har skrottet atomaftalen med Iran, forlader inspektionschef sit job i IAEA.

Geneve. Inspektionschef Tero Varjoranta ved FN's atomvagthund er uventet trådt tilbage.

Det meddelte Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), som ikke vil kommentere årsagen, fredag.

Finnen forlader stillingen på et højspændt tidspunkt, blot få dage efter at præsident Donald Trump har meddelt, at USA ikke længere er med i den internationale atomaftale med Iran fra 2015.

Varjoranta erstattes af ingeniøren Massimo Aparo, som har været fungerende direktør for agenturets kontor for verificering af atomaktiviteter i Iran siden marts 2016. Det oplyser en talsmand for IAEA.

Efter USA's farvel til aftalen arbejder Tyskland, Frankrig og Storbritannien på at redde den. De tre lande frygter også, at USA's beslutning kan koste dem dyrt på grund af amerikanske sanktioner.

En iransk minister rejser tirsdag til møde i Bruxelles for at mødes med de tre europæiske lande, der sammen med USA, Rusland og Kina underskrev den historiske aftale i 2015.

Dengang var Barack Obama præsident i USA, og Trump sagde allerede under valgkampen, at han ville skrotte den, hvis han kom til magten.

Målet med aftalen var at sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben. Til gengæld skulle man ophæve sanktioner mod landet.

Torsdag meddelte Iran, at landet ville genoptage det atomprogram, som er blevet begrænset af aftalen med de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Tyskland.

IAEA har efter Trumps hårde kritik forsvaret atomaftalen, som præsidenten har kaldt "rådden".

- Iran er underlagt verdens mest seriøse overvågning af atomaktiviteter, siger generaldirektør Yukiya Amano.

Han bekræfter, at Iran overholder alle forpligtelser i aftalen. Det samme har løbende inspektioner konkluderet igen og igen.

