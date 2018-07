FN's Sikkerhedsråd har vedtaget at indføre en våbenembargo mod det borgerkrigshærgede Sydsudan.

New York. Med et lille flertal har FN's Sikkerhedsråd fredag stemt for at indføre en våbenembargo mod verdens yngste nation, Sydsudan.

USA står bag forslaget om at forbyde salg og eksport af våben til landet, hvilket kritikere mener kan skade forsøgene på at forhandle en ende på den blodige borgerkrig, der de sidste fem år har hærget landet.

Ni medlemslande stemte for, mens de seks øvrige medlemslande afstod fra at stemme, herunder Rusland, Kina og Etiopien.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, mener, at tiltaget sender et klart signal til Sydsudans krigsførende ledere.

- For at stoppe volden har vi brug for at sætte en stopper for strømmen af våben, som de bevæbnede grupper bruger til at bekæmpe hinanden og terrorisere befolkningen, lød det fredag fra Nikki Hayley.

Ifølge Sydsudans FN-ambassadør, Akuei Bona Malwal, er våbenembargoen "et slag i ansigtet" for de parter, der forsøger at skabe fred i landet.

- At vedtage en sådan resolution, mens fredsprocessen gør positive fremskridt, vil ændre balancen mellem de forhandlende parter, siger han.

- Oppositionen vil tro, at Sikkerhedsrådet er på deres side, og så vil de ikke have nogen grund til at forhandle videre.

Siden december 2013 har Sydsudan været plaget af den ødelæggende borgerkrig, som har kostet titusindvis af mennesker livet og fordrevet fire millioner fra deres hjem.

Konflikten brød ud på grund af en politisk uoverensstemmelse mellem præsident Salva Kiir og den tidligere vicepræsident Riek Machar. Præsidenten anklagede blandt andre Riek Machar for at ville begå et kup mod ham.

I sidste måned underskrev de krigsførende ledere i Sydsudan en "permanent våbenhvile", som ligesom mange tidligere forsøg blev brudt kort efter.

Tidligere denne uge udsendte FN en rapport, der detaljeret beskrev, hvordan præsidentens styrker har dræbt 232 civile og voldtaget mindst 120 kvinder i to landsbyer på blot fem uger i år.

/ritzau/AP