Verden som helhed fejler i forhold til at beskytte børn, mener FN. Særligt klimaet er en trussel på lang sigt.

En ny FN-rapport fastslår, at alle børns helbred er truet af klimaforandringer, dårlig kost og flere andre faktorer.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i en pressemeddelelse onsdag.

Heri konkluderes det, at "ikke ét land i tilstrækkelig grad beskytter børns helbred, miljø og fremtid".

Rapporten "A Future for the World's Children" vurderer på baggrund af en række parametre, hvordan børn har det i forskellige lande nu.

Derudover ses der på, hvordan landene klarer sig i forhold til CO2-udledninger, der påvirker børns fremtid.

På den baggrund når rapporten frem til, at Danmark ligger nummer seks blandt 180 lande, i forhold til hvor godt børn trives.

Til gengæld placerer danskernes CO2-udledning Danmark på en 135.-plads i en kategori, hvor klimapåvirkning ses som et målestok for "et lands trussel mod fremtidens børn".

Rapporten er udfærdiget af 40 eksperter i børn og unges helbred. Den er blevet til i et samarbejde mellem WHO, FN's Børnefond (Unicef) og tidsskriftet The Lancet.

- Børn må kæmpe med trusler verden over, som man ikke kunne have forestillet sig for blot få generationer siden, fra klimakrisen til fedme til skadelige reklamer, siger Henrietta Fore, Unicefs generaldirektør i en meddelelse.

/ritzau/