En udbredt hungersnød kan være "næsten uundgåelig", hvis der ikke bliver taget affære, lyder det fra FN.

Cirka hver fjerde indbygger i Gazastriben er bare ét skridt fra hungersnød, og det er "næsten uundgåeligt", at området bliver ramt af udbredt hungersnød, hvis ikke der bliver taget affære.

Sådan lyder det tirsdag aften fra Ramesh Rajasingham, som er direktør for koordination ved FN's Organisation for Humanitære Anliggender (Ocha), i en briefing til FN's Sikkerhedsråd.

Mindst 576.000 mennesker er i akut fare for hungersnød.

Ét ud af seks børn under to år lider af akut fejlernæring, og i praksis er hele Gazastribens befolkning afhængig af "sørgeligt utilstrækkelig" nødhjælp for at overleve.

Ifølge Rajasingham døjer FN og andre nødhjælpsgrupper med "overvældende hindringer for at få selv et minimum af forsyninger ind i Gazastriben".

Han nævner blandt andet lukkede grænseovergange, restriktioner af den fri bevægelse og kommunikation, besværlige godkendelsesprocedurer, uro, beskadigede veje og ikkeeksploderet ammunition.

Israels FN-ambassadør, Jonathan Miller, hævder alligevel, at Israel har forpligtet sig til at forbedre den humanitære situation i Gazastriben, og at mængden af den nødhjælp, som kommer ind i området, afhænger af FN's og andre organisationers kapaciteter.

- Israel har været klokkeklar i sin politik. Der er absolut ingen grænse, og jeg gentager, der er ingen grænse for, hvor meget humanitær nødhjælp der kan leveres til civilbefolkningen i Gazastriben, siger Miller.

Det er man uenig i i USA, som er Israels vigtigste allierede.

Robert Wood, USA's viceambassadør i FN, opfordrer Israel til at holde grænseovergange åbne for nødhjælp og desuden at åbne flere grænseovergange.

- Israel skal simpelthen gøre mere. Vi opfordrer fortsat Israel til at forbedre de nedtrappende procedurer for at sikre, at nødhjælp kan bevæge sig frit og på sikker vis, siger Robert Wood.

Den igangværende konflikt i Gazastriben begyndte for alvor, da militante fra den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas angreb Israel 7. oktober.

Ifølge Israel blev flere end 1160 personer dræbt, og 253 personer blev taget som gidsler og bragt til Gazastriben.

Israels modangreb i området har ifølge Gazastribens egne sundhedsmyndigheder, som er kontrolleret af Hamas' politbureau, kostet cirka 30.000 personer livet.

/ritzau/Reuters