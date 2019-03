I sin årlige tale siger FN's Højkommissær for menneskerettigheder, at Israel burde tage rapport alvorligt.

FN's Højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, påtaler i sin årlige rapport en lang række lande for ikke at leve op til deres ansvar.

Blandt de første er Israel, der tidligere på året komplet afviste en FN-rapport om drab på palæstinensere.

Det skriver Reuters, der følger chilenske Bachelets tale.

- Jeg ærgrer mig over Israels hurtige afvisning af rapporten, uden at de adresserer nogle af de meget alvorlige emner, der blev taget op, siger Michelle Bachelet.

Rapporten, der blev offentliggjort i sidste uge, fandt, at israelske sikkerhedsstyrker har begået krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Her skulle de have dræbt 189 og såret 6100 under protester i Gaza sidste år.

Rapporten fandt det sandsynligt, at israelske finskytter havde beskudt børn, medicinsk personale og journalister.

- Igen har FN's absurdteater produceret en rapport, der er fjendtlig, løgnagtig og fordomsfuld over for Israel.

- Ingen kan nægte Israel retten til selvforsvar og pligten til at beskytte dets borgere og grænser mod voldelige angreb, sagde Israels fungerende udenrigsminister, Israel Katz, kort efter at rapporten blev offentliggjort.

Ud over Israels ageren påtalte Michelle Bachelet i sin tale Saudi Arabiens tilbageholdelse af kvindelige aktivister og tortur.

- Forfølgelsen af fredelige aktivister er tydeligt i modstrid med ånden i de reformer, landet har proklameret, sagde højkommissæren.

Også Kinas behandling af mindretal i Xinjiang, hvor der er rapporter om massiv indespærring og sindelagskontrol af mindretal, samt Indiens fokus på minoriteter blev påtalt ifølge Reuters.

- Vi modtager rapporter om øget chikane af angreb på minoriteter - specielt muslimer og marginaliserede grupper som dalitter (kasteløse) og adivasier, siger Michelle Bachelet ifølge Reuters.

/ritzau/