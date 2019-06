FN's særlige efterforsker opfordrer lande til at udvide sanktioner, så de rammer kronprins.

En FN-ekspert siger onsdag, at efterforskning indikerer, at Saudi-Arabiens kronprins og andre højtstående personer stod bag drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Agnes Callamard, FN's særlige efterforsker af henrettelser uden forudgående retssager opfordrer lande til at udvide sanktioner, så de kommer til at ramme kronprinsen og hans personlige stab - medmindre han kan bevise, at han ikke har noget ansvar for drabet.

Khashoggi blev dræbt i oktober i Istanbul sidste år.

/ritzau/Reuters