152 stemte for, mens USA og Ungarn var blandt de fem lande, der onsdag stemte imod global pagt om migration.

FN's Generalforsamling godkendte onsdag formelt en global migrationspagt. Kun fem lande, heriblandt USA og Ungarn, vendte tommelfingeren ned til pagten, mens 152 medlemslande stemte for.

Aftalen skal sikre forbedret samarbejde i kampen mod den øgede migration på verdensplan. Generelt skal den sørge for, at migration skal ske under ordnede forhold.

USA's præsident, Donald Trump, har sagt, at globalt samarbejde ikke er vejen frem. Derfor har USA ikke deltaget i forhandlingerne.

Pagten indeholder retningslinjer for beskyttelse af migranter, integration og hjemsendelse.

Den har været genstand for udbredt kritik - ikke mindst fra højreorienterede politikere i Europa. De frygter, at pagten vil resultere i øget indvandring fra afrikanske og arabiske lande, skriver Reuters.

Danmark tilsluttede sig tidligere på måneden pagten på et møde i den marokkanske by Marrakesh.

FN's generalsekretær, António Guterres, er glad for, at pagten nu formelt er godkendt.

- Den kalder på øget solidaritet omkring migranter, der står over for forfærdeligt skrøbelige situationer og mishandling, siger han ifølge AP.

Ifølge FN er der 250 millioner migranter på verdensplan. Det svarer til 3,4 procent af verdens befolkning.

FN vedtog mandag også en international flygtningepagt. Det skete ligeledes med et stort flertal. Her stemte USA og Ungarn dog også imod.

Flygtningepagten udspringer i lighed med migrationspagten af et topmøde, som fandt sted i New York i 2016. Her blev FN's medlemslande enige om at udarbejde retningslinjer både for mennesker på flugt og for migranter.

/ritzau/