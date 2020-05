Mange er under stærkt pres, fordi de lever med frygt for, at deres nærmeste vil dø, fremhæver FN.

FN advarer om, at udbruddet af coronavirus kan udløse en større mental sundhedskrise. Organisationen opfordrer verdens lande til hurtige indsatser, som kan dæmpe de psykologiske skader fra pandemien.

- Mens det fysiske helbred har haft prioritet i krisens første måneder, må det ikke overses, at pandemien også har medført et voldsomt mentalt pres på en stor del af den globale befolkning, hedder det i en FN-erklæring.

I en videooptagelse advarer FN's generalsekretær, António Guterres, om, at mentale sundhedstjenester i årtier er blevet forsømt og har været underfinansierede, og nu rammer Covid-19 familier og samfund med yderligere mentalt stress.

- Selv når pandemien bliver bragt under kontrol, vil sorg, angst og depression fortsat præge mange mennesker og samfundsgrupper, pointerer han.

FN fremhæver, at mange er under stærkt pres, da de hver dag lever med frygten for, at de selv eller deres nærmeste vil blive syge og måske dø med coronavirus.

Næsten 300.000 mennesker er døde med coronavirus.

Det bliver samtidig understreget i FN's hovedkvarter i New York, at et meget stort antal mennesker har mistet eller risikerer at miste deres arbejde og muligheder for at ernære sig selv.

- Vi ved, at der under de nuværende omstændigheder med frygt og usikkerhed og økonomisk kaos bliver skabt store psykologiske problemer, siger Devora Kestel, som leder Verdenssundhedsorganisationens (WHO) afdeling for mental sundhed.

Mange i sundhedssektorerne er sårbare, da de arbejder under stressende og ekstreme forhold, siger hun.

/ritzau/AFP