Dødbringende magt skal være sidste udvej, siger FN-chef. Fredag blev 17 mennesker, herunder flere børn, dræbt.

New York. Der er risiko for, at situationen i Gaza forværres i de kommende dage.

Det siger FN-chef for politiske anliggender Tayé-Brook Zerihoun under et møde i Sikkerhedsrådet natten til lørdag dansk tid.

- Israel er nødt til at opretholde sine forpligtelser i henhold til internationale menneskerettigheder og humanitær lov. Dødbringende magt må kun anvendes som sidste udvej.

- Ethvert dødsfald vil blive grundigt undersøgt af myndighederne, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tayé-Brook Zerihoun opfordrer samtidig til, at civile - især børn - ikke målrettes.

Fredag blev 17 mennesker - heriblandt børn - dræbt i sammenstød med israelske soldater ved grænsen til Gazastriben.

- Palæstina betragter Israels handlinger som en massakre mod vores folk, sagde FN-ambassadør Riyad Mansour forud for mødet i FN's Sikkerhedsråd.

I samme ombæring opfordrede han Sikkerhedsrådet til at handle og beskytte den civile befolkning i Gaza, skriver nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/