I 11. time blev FN's Sikkerhedsråd enig om at forlænge en aftale om nødhjælp til Syrien.

FN's Sikkerhedsråd har forlænget en aftale om at levere humanitær hjælp til det krigshærgede Syrien.

Det har rådets 15 medlemslande aftalt natten til lørdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

FN har gennem seks år leveret nødhjælp over grænsen til det krigsramte Syrien gennem både Jordan, Irak og Tyrkiet. Fremover bliver hjælpen kun leveret over Tyrkiets grænse.

Aftalen er kun forlænget med seks måneder mod den normale forlængelse på et år.

Kina og Rusland krævede en kortere varighed samt færre grænsepunkter.

Aftalen blev forlænget i 11. time, da den oprindelige aftale udløber ved midnatstid fredag i New York.

I december lykkedes det ikke at blive enige om en forlængelse af aftalen, da Kina og Rusland nedlagde veto mod et udkast til aftalen. Den aftale ville have forlænget hjælpen med et år og tilladt tre grænsepunkter.

/ritzau/