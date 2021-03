Politi affyrer gummikugler mod omringede demonstranter i Myanmar. Sikkerhedsråd fordømmer vold men ikke kup.

De 15 medlemslande i FN's Sikkerhedsråd er onsdag enige om at sende en kraftig fordømmelse mod Myanmar for politiets og militærets brug af vold mod demonstranter.

Det var ikke muligt at opnå enighed om at fordømme det militærkup, der fandt sted i det sydøstasiatiske land 1. februar.

Både de to faste medlemslande, Kina og Rusland, er imod den formulering, og det samme er Indien og Vietnam.

I den resolution, der nu er enighed om, står, at Sikkerhedsrådet "kraftigt fordømmer brugen af vold mod fredelige demonstranter, heriblandt kvinder, unge og børn".

Rådet opfordrer også militærstyret i Myanmar til omgående at løslade de demonstranter, der er blevet anholdt.

Prodemokratiske aktivister i Myanmar har bedt om international beskyttelse og om, at der gribes ind over for det nye militærstyre.

Onsdag er der igen meldinger om, at politi og militær i Myanmar bruger vold og anholder demonstranter.

Sent onsdag aften lokal tid har sikkerhedsstyrkerne omringet hundredvis af demonstranter i to kvarterer i landets største by, Yangon.

De affyrer tåregas og gummikugler mod demonstranterne.

Nogle af de demonstranter, der formåede at komme uden om politiets afspærringer og væk fra området, fortæller om mange anholdelser. Mange har fået tæv af politiet, siger de.

USA's ambassade i Yangon har opfordret sikkerhedsstyrkerne til at trække sig væk fra området, løslade de anholdte og lade folk komme væk derfra.

Siden det kup den 1. februar, hvor militæret anholdt den folkevalgte leder, Aung San Suu Kyi, og flere fremtrædende medlemmer af hendes NLD-parti, er mindst 60 demonstranter blevet dræbt under de store protester mod militæret.

Omkring 2000 mennesker er anholdt, meddeler AAPP, der er en hjælpeorganisation for politiske fanger.

Hidtil har Myanmars militær affejet den omfattende kritik, der er kommet fra både ind- og udland, efter at generalerne tog magten.

/ritzau/Reuters