FN's Sikkerhedsråd udtrykker bekymring over krisen i Libyen og opfordrer parterne til at indgå en våbenhvile.

FN's Sikkerhedsråd fordømmer et luftangreb mod et detentionscenter for migranter i Libyen natten til onsdag nær hovedstaden Tripoli.

Det oplyser Sikkerhedsrådet fredag.

FN's Sikkerhedsråd opfordrer samtidig de stridende parter i Libyen til at indgå en våbenhvile.

Erklæringen fra Sikkerhedsrådet er godkendt af alle 15 medlemslande. I første omgang lod det sig ellers ikke gøre, da USA angiveligt afviste at give grønt lys til ordlyden i erklæringen.

Således holdt FN's Sikkerhedsråd onsdag aften et to timer langt hastemøde bag lukkede døre uden at nå til enighed.

Men det er altså sket fredag. I en erklæring udtaler Sikkerhedsrådet, at det er "dybt bekymret" over den forværrende humanitære krise i Libyen samt forholdene i landets detentionscentre for migranter.

Sikkerhedsrådet påpeger samtidig, at centrene er "den libyske regerings ansvar".

Natten til onsdag blev et detentionscenter angrebet i byen Tajoura nær Tripoli.

53 mennesker blev dræbt, herunder seks børn, mens flere end 130 andre blev såret.

Mindst 600 mennesker var tilbageholdt i centret, heriblandt mange kvinder og børn.

Regeringen har givet oprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans LNA-milits skylden for angrebet. Hidtil har LNA nægtet at stå bag angrebet.

/ritzau/AP