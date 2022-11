Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Situationen er utrolig anspændt, efter Nordkorea har affyret det, der kaldes deres mest kraftfulde våben.

For natten til fredag landede et interkontinentalt ballistisk missil i havet i Japans eksklusive økonomiske zone.

Det har ført til hastemøder, ligesom FN fordømmer angrebet og nu kommer med en klar opfordring til Nordkorea.

Ifølge Reuters gentager en talsperson for FN's generalsekretær António Guterres nemlig opfordringen til Nordkorea om straks at »stoppe med provokerende foranstaltninger.«

Missilaffyringen er den anden på blot to dage, og ses som et tydeligt tegn på, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, bestemt ikke er tilfreds.

For affyringen sker blot timer efter, at Nordkorea truede med et »kraftigt« militært modsvar på USA's melding om, at landet vil satse mere på sikkerhedssamarbejdet med de allierede lande Sydkorea og Japan.

Flere mener, at Nordkorea måske varmer op til landets syvende atomprøvesprængning.

Et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) er et langtrækkende missil, der normalt er lavet til at kunne bære et atomsprænghoved.