Cannabis er fortsat på listen over stoffer, der er "meget vanedannende og kan føre til misbrug".

FN's Kommission for Narkotika (CND) har onsdag stemt for at fjerne cannabis fra listen over de mest farlige euforiserende stoffer.

Det skriver avisen The New York Times.

Siden 1961 har cannabis været kategoriseret som et rusmiddel med "særligt farlige egenskaber" på lige fod med heroin og syntetiske opioider.

Det har gjort cannabis ulovligt at bruge, fremstille og sælge i de fleste dele af verden.

FN-kommissionen stemte for at ændre klassificeringen af cannabis med 27 mod 25 stemmer, og beslutningen blev baseret på anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sidste år.

CND har således ikke legaliseret cannabis. Det er fortsat på listen over stoffer, der er "meget vanedannende og kan føre til misbrug".

Det betyder, at den lovlige produktion og salg af cannabis stadig vil være begrænset til forskning og medicinsk brug i henhold til international lov.

Men ændringen vil sandsynligvis styrke medicinsk forskning på området, skriver The New York Times.

Dirk Heitepriem, der er leder i Canopy Growth, et canadisk cannabisfirma, kalder ændringen for "et stort skridt fremad".

- Vi håber, at det vil give flere lande mulighed for at skabe rammerne for at give patienter adgang til behandling med cannabis, siger Heitepriem til avisen.

Herhjemme har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i denne uge bebudet forhandlinger om en forsøgsordning med medicinsk cannabis i primo 2021.

Politikerne skal tage stilling til, om forsøgsordningen skal forlænges eller gøres permanent, samt om der skal foretages justeringer. Ordningen udløber i 2021.

/ritzau/