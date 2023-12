Billederne af udbombede beboelsesejendomme, sårede civile og store flygtningestrømme gik verden rundt, før Hamas og Israel indgik en midlertidig kamppause.

Nu er krigshandlingerne genoptaget – og det kan få endnu flere katastrofale følger for Gazas civile.

Sådan lyder det fra FN.

FN advarer således om et scenarie, hvor nødhjælp til befolkningen i Gaza simpelthen går helt i stå.

Det siger Lynn Hastings, FNs humanitære koordinator for de palæstinensiske områder, i en udtalelse.

»De betingelser, der kræves for at levere hjælp til befolkningen i Gaza, eksisterer ikke,« siger hun.

»Om muligt er et endnu mere helvedesagtigt scenarie ved at udfolde sig; et scenarie, hvor humanitære operationer ikke vil kunne gennemføres,« lyder det videre.

Ifølge Hastings er den mængde af nødhjælp og brændstof, som tillades at komme ind i Gaza, 'fuldstændig utilstrækkelig'.

»Det, vi ser i dag, er tilflugtssteder uden kapacitet, et sundhedssystem i knæ, mangel på rent drikkevand, ingen ordentlige sanitære forhold og dårlig ernæring til mennesker, som allerede er mentalt og fysisk udmattede: Et skoleeksempel på, hvad der kan føre til epidemier og en folkesundhedskatastrofe,« siger hun.

Hastings understreger, at der ifølge hende ikke findes sikre steder i Gaza.

Det israelske militær har gentagne gange bedt civile i Gaza om at flytte sig mod syd til såkaldte 'sikre zoner', hvor de kan modtage humanitær hjælp.

Ifølge Hastings er der dog ikke tale om hverken sikre eller humanitære zoner, når de kun er udpeget af den ene part.

