FN håber, at en "international epidemi-forberedelsesdag" vil øge verdens fokus på fremtidige epidemier.

27. december skal fremover være kendt som "international epidemi-forberedelsesdag".

Det er mandag blevet vedtaget af FN's Generalforsamling i et forsøg på at sikre, at verden lærer noget af den igangværende coronapandemi for at forberede sig på fremtidige sundhedskriser.

De 193 medlemslande i forsamlingen vedtog den nye resolution enstemmigt.

Resolutionen anerkender det globale behov for at "forbedre beredskabsniveauet for at sikre den tidligste og mest passende reaktion på enhver epidemi, der måtte opstå".

- Med tanke på at FN's Generalforsamling tidligere har erklæret internationale dage dedikeret til skak, yoga og toiletter, så virker det kun fair, at epidemier også får deres egen dag, siger lederen af FN's internationale krisegruppe, Richard Gowan.

Han beskriver den symbolske gestus som et forsøg fra FN på også at fremstå relevant over for verdens mindre og fattigere nationer.

- Mange nationer er bekymrede for, at de ikke kommer til at tage del i reelle diskussioner omkring coronavacciner og genopretningen efter pandemien, siger han.

Derfor fremhæver den nye FN-resolution behovet for internationale alliancer og samarbejde.

- Pandemien fangede os på det forkerte ben, men den har også fungeret som en påmindelse om at forbedre vores beredskab, siger Vietnams FN-ambassadør, Dang Dinh Quy.

Han tilføjer:

- Vi tror på, at en international epidemi-forberedelsesdag vil hjælpe os med at nå dette mål.

Coronavirusset blev opdaget i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af 2019. Siden da har virusset spredt sig til alle lande i verden, hvor dets smitteegenskaber har haft store indvirkninger på borgernes dagligdag.

Ifølge tal fra Johns Hopkins University er 67,5 millioner mennesker blevet smittet med virusset på verdensplan, mens 1,5 millioner har mistet livet under pandemien.

/ritzau/Reuters