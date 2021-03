To FN-eksperter har mandag offentliggjort deres foreløbige konklusioner om forgiftning af Aleksej Navalnyj.

En forgiftning af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj var et forsøg på at sende en kraftig advarsel til regeringskritiske stemmer.

Sådan lyder det mandag fra to menneskerettighedseksperter fra FN.

De to fastslår samtidig, at de mener, at Rusland stod bag angrebet.

- Det er vores konklusion, at Rusland er ansvarlig for forgiftningen af Navalnyj, siger den ene af eksperterne, Agnès Callamard.

Callamard er FN's fremmeste ekspert inden for henrettelser uden foregående retssag. Hun har sammen med Irene Khan, der er ekspert inden for ytringsfrihed, efterforsket giftangrebet på Navalnyj.

Deres fremlagte konklusioner baserer sig på de indledende undersøgelser. De to opfordrer nu til en større, international undersøgelse af sagen.

Eksperterne er udnævnt af FN, men taler ikke på organisationens vegne.

Navalnyj menes at være blevet forgiftet med giftstoffet novitjok i august sidste år. Det er også konklusionen fra Callamard og Khan.

- Novitjok blev valgt netop for at sprede frygt, lyder det.

De to eksperter sendte i december et brev til de russiske myndigheder, hvor de indikerede, at den russiske regering var indblandet i forgiftningen.

Brevet er nu blevet offentliggjort efter en 60 dages fortrolighedsklausul.

De skrev blandt andet, at den type gift, der blev brugt, "kun kan findes blandt personer fra staten". De finder det også urealistisk, at regeringen ikke har været involveret, når der er tale om en så tæt overvåget person.

- Selv i det usandsynlige tilfælde, at en tredjepart på en eller anden måde udførte den her handling, så har Rusland fejlet i forhold til at beskytte Navalnyjs liv mod udefrakommende aktører, skriver de.

Rusland har ikke svaret på brevet fra FN-eksperterne.

Navalnyj vendte i januar hjem efter en længere behandling i Tyskland.

Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt for ifølge myndighederne at have brudt regler i forbindelse en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

Senere - i begyndelsen af februar - blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Søndag ankom han til en straffelejr over 200 kilometer øst for Moskva, hvor han skal afsone sin dom. Fratrukket den tid, han allerede har tilbragt i husarrest, lyder den på omkring to og et halvt års fængsel.

/ritzau/AFP