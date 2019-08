Ved hjælp af hackerangreb i flere lande har Nordkorea stjålet milliarder til våbenprogram, viser FN-rapport.

FN efterforsker mindst 35 nordkoreanske hackerangreb i 17 forskellige lande.

Det fremgår af en fortrolig FN-rapport, som nyhedsbureauet AP har set.

I sidste uge blev et uddrag af rapporten offentliggjort af nyhedsbureauet Reuters.

Den konkluderede, at Nordkorea ved hjælp af "omfattende og mere og mere avancerede hackerangreb" har indsamlet omkring to milliarder dollar, der er blevet brugt til at finansiere et program for masseødelæggelsesvåben.

Pengene - der svarer til over 13 milliarder danske kroner - er stjålet fra banker og kryptovalutabørser, fremgik det af rapporten.

I den fulde version af rapporten fremgår det, at Sydkorea er det land, der er blevet hårdest ramt af Nordkoreas hackerangreb. I alt ti gange er der rapporteret angreb mod Sydkorea, skriver AP.

Herefter kommer Indien, der er blevet angrebet tre gange, mens Bangladesh og Chile er blevet ramt to gange.

I alt 13 lande er blevet ramt af Nordkoreas angreb en enkelt gang. Listen tæller Polen, Slovenien, Malta, Sydafrika, Vietnam, Costa Rica, Tunesien, Gambia, Guatemala, Kuwait, Liberia, Malaysia og Nigeria.

Rapporten er lavet til et udvalg i FN's Sikkerhedsråd, som er ansvarlig for at holde øje med sanktioner mod Nordkorea.

Uafhængige eksperter har bidraget til rapporten det seneste halve år.

- Nordkoreas hackere - mange med tilknytning til RGB (den nordkoreanske efterretningstjeneste, red.) - har skaffet penge til landets masseødelæggelsesvåbenprogram, hedder det i rapporten.

Det lyder også, at Nordkorea har hvidvasket penge på internettet.

USA's præsident, Donald Trump, har tre gange mødtes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Senest skete det i juni, hvor Trump blev den første siddende amerikanske præsident til at besøge Nordkorea ved den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea.

/ritzau/