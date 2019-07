Russisk politi ser ud til at have benyttet sig af overdreven magt under demonstrationer i Moskva, siger FN.

De russiske myndigheder bliver nødt til at tillade, at folk samler sig og holder fredelige demonstrationer mod præsident Vladimir Putin og hans regering.

Sådan lyder det tirsdag fra FN's menneskerettighedskontor.

Udmeldingen kommer, efter at der senest lørdag eftermiddag var demonstrationer i Ruslands hovedstad, Moskva. I den forbindelse anholdt russisk politi mere end 1000 mennesker for forskellige lovovertrædelser.

Ifølge FN anvendte politiet overdreven magt i forsøget på at dæmpe de regeringskritiske demonstranter.

Omkring 70 personer skal være kommet til skade i den forbindelse.

- Når man håndterer menneskemængder i Rusland såvel som alle andre lande, så skal politiets magtanvendelse altid være proportionel med truslen, hvis der er en, siger en talsmand fra FN's menneskerettighedskontor.

- Og det skal kun bruges som en sidste udvej, lyder det.

I forrige weekend var der også store demonstrationer i den russiske hovedstad. Årsagen er, at kandidater fra oppositionen er blevet nægtet at stille op til det kommende lokalvalg i Moskva i september.

Oppositionsleder Aleksej Navalnyj har stået i spidsen for protesterne. Han blev anholdt onsdag mellem de to demonstrationer.

Navalnyj blev søndag indlagt på et hospital i Moskva - angiveligt med en allergisk reaktion. Han blev udskrevet igen mandag.

Både Navalnyjs læge og hans advokat har dog sagt, at de tror, at den Putin-kritiske Navalnyj kan være blevet forgiftet i politiets varetægt.

Lægen, Anastasija Vasiljeva, har kritiseret, at Navalnyj allerede mandag blev sendt tilbage til fængslet. Hun mener ikke, at lægerne har gjort et seriøst forsøg på at finde årsagen til Navalnyjs reaktion.

- Aleksej er helt sikkert blevet sendt tilbage til fængslet efter ordre oppefra, sagde hun mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/Reuters