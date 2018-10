Amerikanske sanktioner mod Iran må ikke skade flysikkerhed og humanitær hjælp, finder FN-domstol i Haag.

Haag. Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag har i en foreløbig kendelse onsdag sat nogle hegnspæle for, hvad USA må sanktionere af eksport til Iran. Sanktionerne må eksempelvis ikke ramme "humanitære" varer og flydele.

Det skriver flere nyhedsbureauer herunder AFP.

ICJ er FN's domstol. Domstolen beordrer USA til at ophæve de sanktioner, der overtræder disse begrænsninger. Kendelsen er i teorien juridisk bindende, men ifølge nyhedsbureauet AP er det ikke sikkert, hvorvidt regeringen i USA vil følge kendelsen.

Ifølge AFP var kendelsen enstemmig blandt dommerne. Ifølge dommer Abdulqawi Ahmed Yusuf skal USA sikre, at der ikke er nogen forhindring for sendinger af medicin, hospitalsudstyr, mad, landbrugsvarer og flydele.

AP citerer Abdulqawi Ahmed Yusuf for at understrege, at den foreløbige kendelse ikke diktere det endelig resultatet af sagen.

Det er i stedet at betragte som en kendelse, der er gyldig, mens arbejdet med at nå en endelig kendelse pågår.

Iran har bragt sanktioner fra USA for domstolen i sommer. Ifølge iranerne strider de mod en aftale indgået mellem USA og Iran i 1955.

Sanktionerne kommer som følge af, at USA trækker sig ud af aftalen om atomvåben mellem Iran, USA, EU, Rusland, Kina, Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

Aftalen byggede på, at Iran slap for økonomiske sanktioner, mod at landet droppede sit program for at bygge atomvåben.

USA indførte de første sanktioner i august. Ifølge AFP forventes endnu en omgang sanktioner i november.

I Iran betragtes den foreløbige kendelse ifølge AP som en sejr. Irans stats-tv skriver i sin grafik på tv-skærmen: "Sejr for Tehran over Washington ved domstol i Haag" med henvisning til de to landes hovedstæder.

Det er ifølge AP ventet, at USA vil kære den foreløbige kendelse.

