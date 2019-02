Storbritannien handlede ulovligt over for Mauritius, da det beholdt Chagosøerne og lod USA opføre vigtig base.

Den Internationale Domstol har mandag afgjort, at Storbritannien skal afstå kontrollen over Chagosøerne i Det Indiske Ocean så hurtigt som muligt.

Bag ligger en flere årtier lang strid med Mauritius.

Chagosøerne er hjemsted for den strategisk vigtige amerikanske base Diego Garcia. For lidt over 50 år siden begyndte briterne tvangsflytningen af øernes beboere for at gøre plads til den amerikanske base.

Storbritannien handlede "ulovligt" i forhold til Mauritius, hedder det i den ikke-bindende afgørelse fra FN-domstolen.

For det splittede Mauritius op og betød, at Storbritannien ikke fuldførte sin afkolonisering. Mauritius blev selvstændigt i 1968.

/ritzau/Reuters