ICJ kræver for nuværende ikke yderligere foranstaltninger til beskyttelse af palæstinensere i Rafah i Gaza.

Den Internationale Domstol (ICJ) ser ikke grund til, at der iværksættes yderligere foranstaltninger til at beskytte palæstinensernes rettigheder, selv om Israel har planer om en militær operation i byen Rafah i det sydlige Gaza.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Domstolen mener, at den "faretruende situation" i Gaza - og i særdeleshed i byen Rafah - kræver "øjeblikkelig og effektiv implementering af de foreløbige tiltag".

Her er der tale om de tiltag, som domstolen beordrede tilbage i januar.

ICJ kræver dog "ikke yderligere foranstaltninger", lyder det.

Onsdag sagde Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at Israel kommer til at iværksætte en offensiv mod Hamas i Rafah, der er det sidste tilflugtssted for palæstinensere i det sydlige Gaza.

Her opholder omkring 1,4 millioner palæstinensere sig.

Udmeldingen fra ICJ kommer, efter at Sydafrika bad domstolen om at overveje, om Israels planer om en offensiv i Rafah kræver yderligere beskyttelse af palæstinenserne.

Mere specifikt blev domstolen bedt om at vurdere, om den kunne bruge sin magt til at "hindre yderligere brud på palæstinensernes rettigheder i Gaza".

ICJ, der ligger i Haag i Holland, er FN's øverste domstol.

Den tager sig primært af stridigheder mellem stater.

Ved en foreløbig kendelse i januar afgjorde ICJ, at Israel skal gøre alt, hvad landet kan, for at forhindre, at der bliver begået folkedrab i Gaza.

Sydafrika havde anmodet om øjeblikkeligt at få standsets Israels militære offensiv i Gaza, men det gik FN-domstolen ikke med til.

Til gengæld afgjorde ICJ, at den vil gå videre med undersøgelser af, om Israel har begået folkedrab i det palæstinensiske område.

Krigen begyndte efter den palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel 7. oktober 2023.

Den militære offensiv har ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza kostet op imod 29.000 mennesker livet.

