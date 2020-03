Over det meste af verden er skoler, kontorer, butikker, lufthavne og meget andet lukket ned eller kører på nedsat kraft. Coronaudbruddet ventes at medføre en økonomisk nedgang og føre til, at millioner af mennesker verden over mister deres arbejde. Her er det en butik i Wellington, New Zealand, der sætter lukket-skiltet på, efter at landet har indført nye skrappe restriktioner i et forsøg på at bremse coronaudbruddet. Marty Melville/Ritzau Scanpix