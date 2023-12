Beretninger fra vidner og ofre tegner et billede af brutale seksuelle overgreb i Israel 7. oktober.

Næsten to måneder efter, at Hamas-krigere angreb byer, kibbutzer og en musikfestival i Israel, fastslår én af de højest rangerende chefer i FN, at der er brug for en grundig efterforskning af Hamas' angreb.

Nærmere bestemt vil FN efterforske de voldtægter og andre seksuelle overgreb, som Hamas-medlemmer anklages for at have begået mod israelske kvinder under angrebet på Israel 7. oktober.

Det understreger FN's højkommissær for menneskerettigheder, Volker Turk.

- Dette er meget, meget alvorlige anklager, og de skal efterforskes, de skal dokumenteres grundigt.

- Retfærdigheden skal ske fyldest for ofrene, siger Volker Turk.

FN er blevet kritiseret for sin sløve respons på beretninger om brutale overgreb begået af Hamas mod kvinder i Israel.

På sociale medier - særligt X, der tidligere hed Twitter - er der siden angrebet delt mange beretninger om, at kvinder i Israel blev voldtaget, gruppevoldtaget og på forskellig vis lemlæstet under Hamas' angreb.

Men Hamas har afvist at have begået seksuelle overgreb og har kaldt anklagerne for "uunderbyggede løgne".

Israelsk politi har fortalt, at det har fundet beviser for seksuelle overgreb i form af gruppevoldtægter og forskellige former for lemlæstelser af kvinder, der er blevet dræbt.

En højtstående israelsk politiofficer fortalte i sidste uge, at der på det tidspunkt var indsamlet mere end 1500 beretninger om seksuelle overgreb i forbindelse med Hamas' angreb.

Den seneste tid har der internationalt været fokus på, hvorvidt menneskerets- og kvindeorganisationer har negligeret ofrenes beretninger om de overgreb, som Hamas ifølge dem har begået.

I den forbindelse har USA's præsident, Joe Biden, bedt udenlandske regeringer og internationale organisationer om "eftertrykkeligt og entydigt at fordømme Hamas' terroristernes seksuelle vold".

Ifølge Volker Turk, FN's højkommissær for menneskerettigheder, har organisationen flere gange bedt Israel om lov til at efterforske anklagerne om seksuelle overgreb. Angiveligt foreløbig uden svar.

Ved angrebet 7. oktober blev omkring 1200 personer - hovedsageligt civile - dræbt i Israel. Blandt dem var både israelere og udlændinge.

Omkring 240 blev taget som gidsler og bragt til Gaza.

/ritzau/AFP