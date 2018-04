FN's generalsekretær har snakket i telefon med ambassadører fra Sikkerhedsrådets fem permanente medlemmer.

New York. FN's generalsekretær, António Guterres, understreger onsdag sin bekymring over dødvandet i FN's Sikkerhedsråd.

Rådets fem permanente medlemmer, USA, Rusland, Kina, Frankrig og Storbritannien, er endnu ikke nået til enighed om, hvordan landene skal reagere på weekendens formodede kemiske angreb i Syrien.

- Jeg har fulgt udviklingen i Sikkerhedsrådet tæt og er ked af, at rådet indtil nu ikke har været i stand til at nå til enighed, siger Guterres.

- Jeg har i dag ringet til ambassadører fra rådets fem permanente medlemmer for at understrege min bekymring.

- Jeg har understreget nødvendigheden af at undgå, at situationen kommer ud af kontrol, lyder det fra generalsekretæren i en udtalelse.

Det er et angreb mod den oprørskontrollerede by Douma, der har fået det globale samfund til at reagere kraftigt.

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at omkring 500 patienter fra Douma har symptomer på kemisk forgiftning.

/ritzau/AFP