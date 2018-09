António Guterres advarer om en stadig mere kaotisk verdensorden, hvor internationalt samarbejde er afgørende.

New York City. FN's generalsekretær, António Guterres, tegnede et dystert billede af verdens tilstand, da han talte til verdens ledere i FN's Generalforsamling i New York tirsdag.

- Verdensordenen i dag bliver stadig mere kaotisk. Magtforholdene er mindre tydelige, siger Guterres i sin åbningstale.

Princippet om multinationalt samarbejde "er under beskydning, præcis når vi har mest brug for det".

Guterres advarer i sin tale om stigende populisme og polarisering mellem verdens lande. Samtidig med at populismen vinder frem, nedbrydes tilliden til internationale institutioner, siger han.

- De, der ser deres naboer som farlige, kan forårsage en trussel, hvor der ikke fandtes en. De, der lukker deres grænser for almindelig indvandring, giver blot menneskesmuglerne mere arbejde, siger Guterres.

Generalsekretæren tilføjer ifølge nyhedsbureauet AP, at verdens politiske ledere har en forpligtelse til at "fremme og støtte et reformeret, genopfrisket og styrket multilateralt system".

Verden lider af tillidsunderskud, og folk mister tiltro til det politiske system, siger han.

- Der er ingen anden vej frem end den kollektive, fornuftige handling for det fælles bedste, understreger Guterres.

Samtidig sender han en kraftig opfordring til de hundredvis af politiske ledere, der er samlet i New York, om at tage klimaforandringer langt mere alvorligt og arbejde for at holde temperaturstigningerne nede.

- Hvis vi ikke ændrer kurs i løbet af de næste to år, risikerer vi, at klimaforandringerne løber løbsk, siger Guterres ifølge Reuters.

Han tilføjer, at han vil indkalde til et klimatopmøde i september næste år.

USA med præsident Donald Trump i spidsen trak sig tidligere på året ud af den globale klimaaftale, der blev indgået i Paris i december 2015.

/ritzau/