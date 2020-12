Antonio Guterres indledte lørdag virtuelt klimamøde med en klar opfordring om at sætte skub i grøn omstilling.

Ledere over hele verden bør erklære undtagelsestilstand for klimaet og få sat skub i kampen mod den globale opvarmning.

Så kontant var budskabet fra FN's generalsekretær, Antonio Guterres, da han lørdag indledte et klimamøde i London.

Flere end 70 verdensledere ventes at deltage på det virtuelle møde.

- Er der stadig nogen, der kan benægte, at vi står over for en dramatisk krise? Det er derfor, jeg opfordrer ledere over hele verden til at erklære undtagelsestilstand for klimaet i deres lande, indtil vi har opnået CO2-neutralitet, siger Antonio Guterres.

Ifølge FN-chefen er hjælpepakker, der indføres i kølvandet på den globale coronapandemi, en passende anledning til at accelerere den grønne omstilling.

Han understreger, at omstillingen i øjeblikket går for langsomt.

- Indtil videre bruger G20-landene 50 procent mere på deres hjælpe- og redningspakker på sektorer med tilknytning til produktion og forbrug af fossile brændstoffer end på grøn energi, siger Guterres.

- Det er uacceptabelt. De billioner af dollar, som er nødvendige til genopretningen efter covid-19, er penge, som vi låner fra de kommende generationer.

- Vi kan ikke bruge disse ressourcer på at fastlægge politik, der kommer til at belaste kommende generationer med et bjerg af gæld og en smadret planet, tilføjer FN-chefen.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, deltager i lørdagens klimamøde.

Han er enig med Guterres i, at alle lande kan gøre mere for at gøre sig uafhængige af fossile brændstoffer.

- Og samtidig kan vi skabe hundredtusindvis af job, millioner af job over hele planeten, når vi sammen genrejser sig os efter coronavirus, siger Boris Johnson.

