Kofi Annan hyldes ved mindeceremoni for sin indsats for at skabe en bedre og mere fredelig verden.

Accra. Venner fra verdenssamfundet, kongelige og afrikanske ledere deltog torsdag i en officiel mindeceremoni til ære for en "stædig optimist" og tidligere generalsekretær for FN, Kofi Annan.

- Kofi Annan var FN, og FN var ham, sagde FN's nuværende generalsekretær, António Guterres, om tabet af sin ven.

- Når vi møder modvind i disse kriseramte og turbulente tider, må vi altid lade os inspirere af Kofi Annans eftermæle. Vores verden har brug for det mere end nogensinde før, sagde han.

Kofi Annan døde 18. august i sit hjem i Schweiz efter kort tids sygdom. Han blev 80 år.

Kofi Annan var generalsekretær i FN fra 1997-2006. Året efter at han fratrådte sin stilling, oprettede han Kofi Annan Fonden, som arbejder for fred, udvikling og menneskerettigheder.

I 2001 modtog han Nobels fredspris.

Men selv om Kofi Annan brugte det meste af sit arbejdsliv i FN-systemet, var han også en bror, ægtemand, far, bedstefar og onkel, fortalte Annans bror, Kobina, under ceremonien.

- Som den stædige optimist, han var, ønskede han, at vi alle sammen skulle se fremad med håb og fortsat stræbe efter at skabe en mere fri, retfærdig og mere fredelig verden.

Den tidligere generalsekretær arbejdede til det sidste med diplomatiske og humanitære indsatser flere steder i verden.

Blandt andet stod han i 2016-17 i spidsen for en kommission, der var nedsat for at afdække vilkårene for rohingya-mindretallet i Rakhine-delstaten i Myanmar.

Torsdagens ceremoni blev afholdt i Ghanas hovedstad, Accra. Ghana er Annans hjemland. Kofi Annan stedes senere til hvile ved en privat begravelse.

