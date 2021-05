Palæstinensisk udenrigsminister beskylder Israel for at begå krigsforbrydelser og have indført apartheid.

Både palæstinensiske og israelske ledere bad FN's Sikkerhedsråd om opbakning, da rådet søndag holdt sit tredje møde på en uge om konflikten i Mellemøsten.

Det var det første åbne møde. Men der var ikke umiddelbart tegn på, at medlemmerne af Sikkerhedsrådet kan blive enige om et tiltag.

Kina beskylder USA for at stå i vejen for en løsning.

- Desværre er det simpelthen på grund af ét lands obstruktion, at Sikkerhedsrådet ikke har kunnet tale med én stemme, siger Kinas udenrigsminister, Wang Yi.

USA's præsident, Joe Biden, har gentagne gange sagt, at det er USA's holdning, at Israel har ret til at forsvare sig selv.

To gange tidligere har USA været imod, at FN's Sikkerhedsråd udsender en fælles erklæring om konflikten i Gaza.

Kinas udenrigsminister inviterer ved søndagens møde israelere og palæstinensere til at komme til Kina for at forhandle fred.

FN's generalsekretær, António Guterres, indledte mødet med at fordømme blodsudgydelserne.

Han opfordrer militante palæstinensere til at stoppe med at skyde raketter mod Israel, og Israel til at stoppe de massive luftangreb mod Gaza.

- Kampene må stoppe omgående, siger Guterres.

- Det har potentiale til at udløse en ukontrollabel sikkerheds- og humanitær krise og yderligere styrke ekstremismen, ikke kun i det besatte palæstinensiske område og Israel, men i hele regionen, siger han.

Søndag siger palæstinensiske sundhedsmyndigheder, at mindst 192 mennesker er dræbt, siden Israel indledte luftangreb mod Gazastriben. Af dem er 55 børn.

Det får den palæstinensiske udenrigsminister, Riyad al-Maliki, til at beskylde Israel for at begå "krigsforbrydelser" og have indført "apartheid".

- Gør noget nu for at stoppe aggressionen og angrebet mod vores folk, vores hjem, vores land. Gør noget nu, så friheden kan sejre, ikke apartheid, siger Maliki.

På israelsk side er ti mennesker dræbt af raketter fra det palæstinensiske område.

Israels ambassadør i FN, Gilad Erdan, siger, at Hamas' angreb mod Israel var forberedt længe og handler om en intern magtkamp med det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden.

- Tror I virkelig, at denne ejendomsstrid er det, der fik Hamas til at indlede disse omfattende angreb mod det israelske folk, spørger han med henvisning til store palæstinensiske protester mod, at Israel vil sætte arabiske familier på gaden i Østjerusalem.

