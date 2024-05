Snesevis af uskyldige palæstinensere, der søgte ly, døde søndag i Israels angreb, siger FN's generalsekretær.

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer Israels angreb mod Rafah i den sydlige del af Gazastriben.

Det skriver han mandag i et opslag på det sociale medie X.

Angrebet "dræbte snesevis af uskyldige civile, som blot søgte ly fra denne dødelige konflikt", lyder det fra generalsekretæren.

- Der er intet sikkert sted i Gaza. Denne rædsel må stoppe, slutter han sit opslag.

Det israelsk luftangreb igangsatte søndag en brand, der dræbte civile palæstinensere i Rafah.

Ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza blev mindst 45 palæstinensere dræbt i forbindelse med angrebet og den efterfølgende brand, som brød ud i en teltlejr, der husede fordrevne civile.

Mere end halvdelen var ifølge myndighederne kvinder, børn og ældre.

Israels militære anklagemyndighed har indledt en efterforskning af angrebet.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kaldte det tidligere mandag for "et tragisk uheld", at angrebet tilsyneladende har kostet civile livet.

- Der skete et tragisk uheld på trods af vores bestræbelser på ikke at skade dem, sagde han.

Israels mål med angrebet var angiveligt i stedet at ramme Hamas-medlemmer i Rafah.

Der er på sociale medier mandag blevet spredt videooptagelser, som viser børn, der angiveligt har fået alvorlige skader ved angrebet.

Blandt andet ses en mand stå med et lemlæstet og livløst barn i sine arme.

En talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd sagde tidligere mandag aften, at de "frygtelige billeder", der viser ødelæggelserne og skaderne efter angrebet på Rafah, er "hjerteskærende".

Rafah husede i månederne op til Israels offensiv cirka halvdelen af Gazas befolkning, hvoraf langt størstedelen var flygtet fra andre dele af det palæstinensiske område.

/ritzau/