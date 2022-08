Lyt til artiklen

Atomtruslen er på sit højeste niveau i årtier.

Sådan lyder den dystre melding, hvis man spørger FNs generalsekretær António Guterres. Det skriver AP.

Han opfordrer i den forbindelse kraftigt verdens atommagter om at stoppe med at rasle med deres atomsabler.

For ifølge ham er »verden i alvorlig fare,« og han beder alle atommagter om at forpligte sig til ikke at angribe først.

FN-chefen siger til Sikkerhedsrådet, at den dialog, der blev etableret i kornforhandlingerne med Ukraine og Rusland, skal føres videre til situationen omkring Zaporizjzja-atomkraftværket. For den situation er nemlig eskaleret, ligesom han kalder den »kritisk.«

»Menneskehedens fremtid er i vores hænder i dag. Alle lande skal forpligte sig til en verden fri for atomvåben og gøre alt for at komme til forhandlingsbordet for at mindske spændingerne og afslutte det nukleare våbenkapløb én gang for alle,« siger Guterres.

Guterres siger, at sikkerheden i verden bliver testet som aldrig før.

Han henviser til geopolitiske skillelinjer, åbne konflikter, militærkup, invasioner, langvarige krige og gnidninger mellem verdens stormagter.