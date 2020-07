Lejesoldater og fremmede magter som Rusland og Tyrkiet øver stor indflydelse i det borgerkrigshærgede land.

Udenlandske magters indblanding i konflikten i Libyen har nået "hidtil usete niveauer".

Sådan lyder advarslen onsdag fra FN's generalsekretær, António Guterres, til Sikkerhedsrådet.

Guterres ser en tendens til en ny fase i det olieproducerende land. Her spiller andre lande og lejesoldater en større og større rolle.

Libyen har været præget af krig og konflikt, siden landets mangeårige leder Muammar Gaddafi blev væltet fra magten og dræbt i 2011.

Siden 2014 har landet været det opdelt med en internationalt anerkendt regering, der kontrollerer landets hovedstad, Tripoli, og den nordvestlige del.

Imens hersker militærlederen Khalifa Haftar i den østlige del.

Haftar har støtte fra De Forenede Arabiske Emirater, Egypten og Rusland. Regeringen har støtte fra Tyrkiet.

- Konflikten er gået ind i en ny fase med udenlandsk indblanding på hidtil uset niveauer, siger Guterres.

- Det omfatter leveringen af avanceret udstyr og antallet af lejesoldater, der deltager i kampene.

Blandt andet har den private militære sikkerheds- og hvervevirksomhed Wagner Group fra Rusland omkring 1200 folk udstationeret i Libyen.

Det er beskrevet i en hemmelig rapport fra et uafhængigt tilsynsorgan, der blev videregivet til et udvalg under Sikkerhedsrådet.

- Udenlandske lejesoldater hører ikke hjemme i Libyen. Det gælder også stedfortrædere for den russiske regering, siger USA's FN-ambassadør, Kelly Craft.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, afviser beskyldningerne.

- Men vi ved, at andre landes militær - også fra de lande, der beskylder os - er til stede på libysk jord, siger han til rådet og opfordrer til en våbenhvile.

Imens mener udenrigsministeren for De Forenede Arabiske Emirater, Anwar Gargash, at der er "cirka 10.000 syriske lejesoldater, som opererer i Libyen. Det er ifølge ministeren "omkring dobbelt så mange som for seks måneder siden".

De krigende parter er for tiden ved at mobilisere deres styrker ved en ny frontlinje mellem byerne Misrata og Sirte.

Egypten har advaret om, at et tyrkisk-støttet forsøg på at overtage Sirte kan føre til, at Tyrkiet sætter sin egen hær ind.

Mellem april og juni i år er mindst 102 civile døde i Libyen ifølge Guterres.

/ritzau/Reuters