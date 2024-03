Hvis FN-organet UNRWA nedlægges, ofres en hel generation af børn, siger chef for organisationen.

Det vil få alvorlige følger for verdensfreden, hvis støtten og donationerne udebliver til FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA).

Sådan lød meldingen fra chefen for FN-organet, Philippe Lazzarini, i en tale til de 193 medlemslande i FN mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beskeden fra Lazzarini kommer i kølvandet af, at Israel igen har rettet voldsomme anklager mod organisationens ansatte.

Israelske efterretninger viser efter sigende, at mere end 450 ansatte fra Hamas og Islamisk Jihad arbejder for FN-organet. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder.

I forbindelse med at Israel for første gang præsenterede anklager om FN-ansatte fra Hamas i starten af året, valgte flere lande at sætte deres støtte og donationer til organisationen på pause.

- Vi lever fra hånd til mund. Uden yderligere finansiering vil vi komme på ukendt land med alvorlige konsekvenser for den globale fred og sikkerhed, lød det fra Lazzarini til FN-landene.

Ifølge ham vil en nedlæggelse af FN-organet "så frøerne til had, vrede og fremtidige konflikter", skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er kortsigtet at nedlægge UNRWA. Hvis vi gør det, ofrer vi en hel generation af børn.

De israelske angreb igennem knap fem måneder mod Hamas i Gaza har skabt en alvorlig humanitær situation, som UNRWA arbejder i døgndrift for at afhjælpe.

FN-organet udgør kernen i den humanitære indsats i Gaza.

Der er omkring 30.000 ansatte i UNRWA, som også arbejder i områder af Libanon, Jordan og Syrien. 13.000 er ansat i Gazastriben, hvor organisationen er den koordinerende kraft for nødhjælpsarbejdet.

Der sker aktuelt en større granskning af UNRWA, som skal gøre det internationale samfund klogere på, hvad der er op og ned i sagen.

Dels sker der en intern FN-ledet undersøgelse, som ser nærmere på anklagerne om, at ansatte skal have været involveret i angreb.

Samtidig er der blevet nedsat en uafhængig ekspertgruppe, som skal kortlægge, hvordan UNRWA sikrer den neutralitet, som forventes af et FN-organ. Her bistår blandt andet det danske institut for Menneskerettigheder.

