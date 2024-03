FN's generalsekretær António Guterres advarer onsdag om, at verden er på vej ind i en kaotisk tid.

FN's generalsekretær António Guterres advarer onsdag om, at verden er på vej ind i en "tilstand af kaos" med et dybt splittet Sikkerhedsråd, som ikke er i stand til at adressere kritiske problematikker såsom krigen mellem Israel og Hamas.

Med krigen i Gaza på vej ind i femte måned, advarer Guterres om, at hvis de israelske styrker går ind i den sydlige by Rafah, vil det "eksponentielt øge det, der allerede er et humanitært mareridt".

Israelske styrker har siden Hamas' angreb på Israel 7. oktober bombet Gaza og udført en landinvasion, hvilket har fordrevet millioner af mennesker mod syd i Gaza.

- Det er på tide med en omgående humanitær våbenhvile og løsladelse af alle gidsler, siger Guterres under sin tale ved FN's Generalforsamling.

I talen opfordrer Guterres desuden til ændringer i Sikkerhedsrådet og i det internationale finansielle system.

- FN’s Sikkerhedsråd - den primære platform for spørgsmål vedrørende global fred - er splittet og handlingslammet, siger Guterres.

- Det er ikke første gang, Sikkerhedsrådet er splittet - men dette er den værste. Dysfunktionen er lige nu dybere og farligere end før, siger han.

Han siger tilmed, at i modsætning til under Den Kolde Krig, hvor "veletablerede mekanismer hjalp med at styre relationerne mellem supermagter", mangler disse mekanismer "i nutidens multipolære verden".

- Vores verden er på vej ind i en tid med kaos … en farlig og uforudsigelig tid med total straffrihed, advarer han.

Guterres’ udtalelser kommer midt i ødelæggende konflikter i blandt andet Ukraine, Sudan og Mellemøsten, hvor millioner af mennesker er fordrevne og har brug for hjælp.

- Efterhånden som konflikterne breder sig, er de globale humanitære behov på et rekordhøjt niveau, men finansieringen følger ikke med, siger Guterres.

På denne baggrund opfordrer Guterres verdens ledere til at deltage i ”Fremtidens topmøde", der afholdes i september i New York, for at drøfte de mange udfordringer, som verden står over for.

/ritzau/AFP