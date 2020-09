FN's generaldirektør siger, at WHO behøver 200 milliarder kroner, heraf 94 milliarder der skal falde straks.

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer medlemslandene til at bidrage med yderligere 35 milliarder dollar (220 milliarder kroner) til WHO til støtte for udvikling af vacciner, behandlinger og diagnosticering af covid-19.

Foreløbig er der kun kommet tre milliarder dollar ind til WHOs' program med navnet ATC-Accelerator.

Guterres siger, at der alene de næste tre måneder behøves bidrag på 15 milliarder (94 milliarder kroner) til Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

- Men vi behøver nu yderligere 35 milliarder dollar til at gå videre fra "opstart" til "opskalering og virkning", siger han.

- Disse tal dækker over et ægte hastende behov. Uden en indsprøjtning på 15 milliarder dollar over de næste tre måneder med øjeblikkelig start, så vil vi miste mulighedernes åbne vindue, mener Guterres.

