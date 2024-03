En konvoj med mad til Gaza ventede ifølge FN-agentur ved kontrolpost i tre timer, inden den blev afvist.

FN's fødevareprogram, WFP, siger tirsdag, at en konvoj med mad er blevet afvist ved grænsen til Gaza, hvorefter den blev plyndret af "desperate mennesker".

FN-agenturet siger, at konvojen, der bestod af 14 lastbiler, ventede ved kontrolposten Wadi i tre timer, inden den blev afvist af den israelske hær.

Det var det første forsøg på at sende en konvoj ind, siden agenturet stoppede leveringer til det nordlige Gaza 20. februar, efter at en konvoj blev mødt med skud og plyndring.

Dengang beskrev agenturet situationen i det nordlige Gaza som "fuldstændig kaos og vold på grund af et kollaps af den civile orden".

Ved tirsdagens hændelse blev lastbilerne stoppet af "en stor mængde desperate mennesker, der plyndrede maden". De personer tog omkring 200 ton mad, lyder det fra WFP i en udtalelse.

Agenturet siger, at det undersøger alle metoder til at få mad til det nordlige Gaza, men at veje er den eneste måde at transportere den mængde af mad, der er behov for for at undgå hungersnød.

Tirsdag blev der også nedkastet seks ton mad. Det er nok til 20.000 mennesker, siger WFP.

- Nedkastninger er den sidste udvej, og det vil ikke hindre hungersnød. Vi har brug for indgang til det nordlige Gaza, så vi kan levere mad til en halv million mennesker, der har desperat brug for det, siger WFP's vicedirektør, Carl Skau.

Skau sagde i sidste uge til FN's Sikkerhedsråd, at hungersnød er nært forestående i det nordlige Gaza, hvis forholdene ikke ændrer sig.

FN estimerer, at 2,2 millioner mennesker - det meste af Gazas befolkning - er på randen af hungersnød. Det gælder især i nord, hvor israelske styrker blokerer for, at nødhjælp kan komme ind.

Tirsdag siger WFP, at sulten har nået et "katastrofalt niveau" i det nordlige Gaza.

- Børn dør af sultrelaterede sygdomme og lider af underernæring på et alvorligt niveau, lyder det fra WFP, der også siger, at der er hårdt brug for en våbenhvile.

/ritzau/AFP