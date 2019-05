En bevæbnet gruppe har belejret det vandværk, der forsyner to millioner personer i Libyens hovedstad med vand.

En bevæbnet gruppe har søndag stormet det primære vandværk i Libyens hovedstad. De skal have lukket for vandforsyningen til Tripoli og flere byer i den nordvestlige del af landet.

Op mod to millioner mennesker kan blive ramt af vandmangel, advarer FN natten til tirsdag dansk tid.

Talsmand for FN Stephane Dujarric oplyser, at FN er dybt bekymret over meldingerne om angrebet på vandværket.

Flere kvarterer i Tripoli oplever allerede lavt vandtryk i hanerne.

- Det ventes, at de fulde konsekvenser vil kunne mærkes i løbet af de kommende to dage, medmindre vandforsyningen genåbnes, siger talsmanden.

Vandforsyningen i og omkring Tripoli har ifølge Dujarric været påvirket allerede før weekenden. Det skyldtes, at de medarbejdere, der står for vedligeholdelse af vandværket, blev evakueret af sikkerhedshensyn.

Den libyske hovedstad, Tripoli, er under angreb fra oprørsgeneralen Khalifa Haftar.

Haftar og hans LNA-milits indledte 4. april en militær offensiv for at erobre byen, hvor landets FN-støttede regering, GNA, holder til.

Ifølge Røde Kors er situationen for lokalbefolkningen i Tripoli blevet drastisk forværret den seneste måned.

Blandt andet Tripolis grundlæggende infrastruktur - blandt andet vandforsyninger og sygehuse, som er præget af otte års voldshandlinger - er blevet væsentligt svækket.

Omfanget af kampene omkring Tripoli tager fortsat til, lyder det fra FN. Det har fået antallet af civile, der er flygtet fra deres hjem, til at stige til 78.000.

Mindst 126 civile er kommet til skade i forbindelse med kampen, herunder er 29 omkommet.

Tallene "skal dog anses som minimumtal", siger FN's talsmand.

Iagttagere frygter, at situationen vil komme til at minde om borgerkrigen i 2011. Dengang blev landets daværende leder, Muammar Gaddafi, styrtet.

Libyen har siden da været præget af kaos og anarki.

FN anerkendte i 2015 enhedsregeringen i Tripoli som Libyens legitime regering med Sikkerhedsrådets godkendelse. Men Sikkerhedsrådet kan ikke nå til enighed om en opfordring til våbenhvile.

Khalifa Haftar støttes af Egypten og De Forenede Arabiske Emirater. De anser ham for at være et bolværk mod islamister. De to lande har ifølge FN ydet militær støtte til Haftar.

