Det er en tikkende bombe med en million tønder olie om bord.

Sky News skriver, at en efterladt supertanker med navnet FSO Safer er på kanten af at skabe en miljøkatastrofe ved Yemens kyst.

»Skibet kan synke eller eksplodere når som helst,« siger David Gressly, der er FN-koordinator for Yemen.

Supertankeren blev forladt i 2015, da der udbrød borgerkrig i landet, og nu er det altså ved at falde fra hinanden.

»Det er et gammelt fartøj. En supertanker fra 1976. Det er ikke kun gammelt, det er heller ikke vedligeholdt, så det kan gå galt, hvornår det skal være,« advarer Gressly, der også har været i kontakt med skibets tidligere kaptajn. Han er også sikker på, at der snart sker en miljøkatastrofe.

»Det er ikke et spørgsmål 'om'. Det er kun et spørgsmål om 'hvornår', så det er vigtigt, at vi handler på det så hurtigt som muligt, ellers kan der blive spildt en million tønder olie. Det Røde Hav må ikke blive til Det Sorte Hav, og det er det, der kommer til at ske,« siger Gressly.

Hvis katastrofen sker, vil olien sprede sig ud over et stort område.

De vigtige havne i Hudayah og Salif vil blive lukket hurtigt, og det vil betyde, at otte millioner yemere ikke vil få varer og brændstof.

Olietankeren ligger derudover tæt på et stort koralrev, som vil blive ødelagt.

FN har været rundt med hatten for at indsamle penge til at få skibet fjernet, og der er kommet donationer fra både USA, England og Tyskland.

Men der mangler stadig mange penge.

»Ironisk nok ved vi jo, at der er mange penge til rådighed, hvis man skal reagere, når katastrofen er sket. Men man er også nødt til at have et budget for at undgå en katastrofe,« siger FN-koordinator Gressly.