Antallet af flygtninge på græske øer er det højeste siden 2016. Situationen er kritisk, lyder vurderingen.

Forholdene på en række græske øer er uholdbare, fordi flere og flere flygtninge og migranter kommer til.

Det vurderer FN's Flygningeorganisation (UNHCR), efter at der i september er ankommet over 10.000 flygtninge og migranter til øer som Lesbos, Samos og Kos.

Situationen på disse øer bliver betegnet som "kritisk".

- At beholde folk på disse øer under utilstrækkelige og usikre forhold er inhumant og skal stoppes, siger UNHCR-talsperson Liz Throssell.

Antallet af asylansøgere på øerne er det højeste niveau siden februar 2016. Der er nu over 30.000 asylansøgere på øerne.

Ifølge UNHCR har Moria-lejren på Lesbos over fem gange så mange mennesker indlejret, i forhold til hvad der er plads til.

Søndag døde en kvinde i Moria-lejren, efter at der under uroligheder blev sat ild til en container, som blev brugt til at huse mennesker.

På Samos huser en lejr 5500 personer - det er otte gange flere mennesker, end lejren er beregnet til. De fleste sover i telte og har begrænset adgang til toiletter, rent vand og medicin, rapporterer UNHCR.

UNHCR appellerer nu stærkt til, at Grækenland sørger for, at langt flere asylansøgere overflyttes fra øerne til fastlandet. Og EU bør hjælpe med at finansiere dette, lyder det.

- Det haster. Og vi opfordrer de græske myndigheder til at fremskynde planer om at flytte de over 5000 asylansøgere, som allerede er blevet godkendt til at forsætte deres asylprocedure på fastlandet, siger Liz Throssell.

Hun fortæller, at UNHCR vil fortsætte med at støtte overflytninger fra øer til fastland i oktober, hvis den græske regering ønsker det.

Throssell peger videre på, at der er brug for langtidsholdbare løsninger - herunder støtte til flygtninge, så de bedre kan klare sig selv og blive integreret i Grækenland.

Ifølge UNHCR har Grækenland i år taget imod størstedelen af dem, der har taget turen over Middelhavet. Cirka 45.600 ud af 77.400 har Grækenland taget imod - det er mere end Spanien, Italien, Malta og Cypern tilsammen.

