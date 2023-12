Situationen er katastrofal i dele af Gazastriben, hvor hjælpearbejdere fra FN ikke har været længe, siger WFP.

Indbyggerne i Gazastriben risikerer at sulte, hvis leveringerne af nødhjælp ikke får lov at fortsætte.

Det advarer FN's Verdensfødevareprogram (WFP) om tirsdag.

Organisationen har leveret mad til 121.161 mennesker i Gazastriben siden fredag, hvor en pause i kampene mellem Israel og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse trådte i kraft.

- Takket være pausen har vores teams været i gang i felten og har været i områder, vi ikke har kunnet nå frem til længe. Det, vi ser, er katastrofalt, siger WFP's direktør for Mellemøsten, Corinne Fleischer.

WFP vurderer, at det er "højst sandsynligt, at Gazas befolkning, især kvinder og børn, er i høj risiko for at sulte, hvis WFP ikke kan give fortsat adgang til mad".

Seks dage er "ikke nok til at have en meningsfuld effekt". Det er nødvendigt med "uhindrede og jævnlige forsyninger" af fødevarer til Gazastriben.

Der bor over to millioner mennesker på det knap 400 kvadratkilometer smalle område.

Allerede inden Israels omfattende militære offensiv mod Hamas var en stor del af befolkningen afhængige af fødevarehjælp fra FN.

Siden offensiven begyndte som følge af Hamas' angreb på Israel 7. oktober, er WFP nået ud til 759.082 mennesker i Gazastriben med mad og fødevarekuponer.

Mandag blev parterne enige om at forlænge våbenhvilen med to dage, så den udløber torsdag morgen.

Den kan blive forlænget med yderligere to dage, siger kilder i Egypten, der mægler mellem Israel og Hamas.

