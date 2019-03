Ifølge WHO er antallet af mæslingesmittede steget med 50 procent i 2018. Det koster liv, lyder advarslen.

Bare ti lande er ansvarlige for tre fjerdedele af stigningen i tilfælde af mæslinger på verdensplan. Sådan lyder meldingen fredag fra FN's børneorganisation, Unicef.

Det er blandt andet Frankrig, der har set en voldsom stigning i antallet af børn, der bliver smittet med mæslinger. Og globalt er antallet af smittede steget voldsomt fra 2017 til 2018.

Ifølge Unicef har 98 lande registreret en stigning i antallet af smittede i 2018, og det får FN-organet til at slå alarm.

- Det er et brat opvågningskald. Vi har en sikker, effektiv og tilmed billig vaccine mod denne meget smitsomme sygdom. En vaccine der har reddet næsten en million liv over de seneste to årtier, siger Henrietta Fore, direktør i Unicef.

Hun skyder med skarpt efter flere landes laden stå til i forhold til problemet og særligt de mange forældre, der fravælger at vaccinere deres børn.

Mæslinger er langt mere smitsom end sygdomme som tuberkulose og ebola, men den er nem at forebygge, da mæslingevaccinen er billig at producere og tilgængelig verden over.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er antallet af mæslingesmittede steget med 50 procent i 2018. Det har kostet op mod 136.000 mennesker livet.

/ritzau/AFP