FN's udsendte i Mellemøsten opfordrer israelere og palæstinensere til at stoppe dødelige angreb mod hinanden.

De optrappede angreb mellem Israel og Hamas-bevægelsen, der kontrollerer Gaza, risikerer at ende i en decideret krig.

Sådan lyder advarslen fra FN's udsending i Mellemøsten.

Meldingen kommer efter to dage, hvor palæstinensiske militante grupper har skudt flere end 600 raketter mod Israel, der har reageret med hundredvis af luftangreb. Mindst 31 mennesker er døde i angrebene.

FN-udsendingen, norske Tor Wennesland, opfordrer parterne til at stoppe raketangrebene "omgående".

- Situationen udvikler sig til krig for fuld udblæsning. Ledere på alle sider er nødt til at tage ansvar for at nedtrappe konflikten, siger Wennesland og tilføjer:

- Prisen for krig i Gaza er ødelæggende og betales af almindelige mennesker. FN arbejder med alle parter om at genoprette freden. Stop volden nu.

Wennesland blev udnævnt som specialkoordinator i december og fungerer som generalsekretær António Guterres' øverste repræsentant i alle politiske og diplomatiske bestræbelser i forbindelse med dødvandet mellem palæstinenserne og israelerne.

FN's Sikkerhedsråd skal mødes onsdag for at drøfte den dødbringende uro mellem parterne. Det lukkede møde er kommet i stand efter opfodringer fra flere lande.

Første møde i Sikkerhedsrådet blev afholdt mandag, uden at der efterfølgende kom en fælles erklæring fra medlemslandene.

/ritzau/AFP