Myanmars regering har ikke givet garantier for, at forfulgt minoritet ikke udsættes for det samme én gang til.

FN siger tirsdag, at Bangladesh skal droppe planen om at gå i gang med at sende hundredtusinder af rohingyaer tilbage til Myanmar.

Der er "stor risiko for forfølgelse", hvis de sendes tilbage til delstaten Rakhine i Myanmar, hedder det.

De to lande blev i sidste uge enige om, at repatrieringen af rohingyaerne skulle begynde i midten af november.

Ifølge FN's særlige rapportør Yanghee Lee har Myanmars regering "undladt at give garantier for, at de ikke vil blive udsat for den samme forfølgelse og forfærdende vold én gang til".

Hun siger, at hun har fået pålidelige oplysninger blandt flygtningene i Cox Bazar om, at "de har stor frygt for, at deres navne vil stå på en liste, over dem, er skal sendes hjem".

- Det giver anledning til uro og bekymring, fortæller hun.

Yanghee Lee mener, at årsagerne til krisen først må klares. Blandt dem er rettet til statsborgerskab og til at kunne bevæge sit frit.

Myanmar anser ikke rohingyaerne - en overvejende muslimsk gruppe - for at være en indfødt befolkning.

Myndighederne i det overvejende buddhistiske Myanmar omtaler rohingyaer som "bengalere". Altså folk der er hjemmehørende i Bangladesh.

I 2016 og 2017 flygtede over 600.000 rohingyaer til Bangladesh. Internationale organisationer siger, at hæren i Myanmar stod bag en blodig udrensning, hvor mange blev dræbt og landsbyer nedbrændt.

