FN's generalsekretær er bekymret for, at situationen i Syrien kan forværres efter nattens angreb.

Washington. FN opfordrer sine medlemslande til at udvise tilbageholdenhed efter et stort, koordineret angreb mod Syrien natten til lørdag.

- Jeg opfordrer alle medlemslande til at vise tilbageholdenhed under disse farlige omstændigheder og til at undgå aktioner, der kan forværre situationen og lidelserne for det syriske folk, siger generalsekretær António Guterres.

Det var USA's præsident, Donald Trump, der klokken tre natten til lørdag dansk tid annoncerede, at han sammen med Storbritannien og Frankrig havde lanceret et angreb mod udvalgte mål i Syrien.

Angrebet var et svar på sidste uges formodede kemiske angreb i Douma, som den syriske præsident, Bashar al-Assad, beskyldes for at stå bag.

- Enhver brug af kemiske våben er afskyelig. Lidelserne, som det medfører, er forfærdelige, siger António Guterres.

Generalsekretæren har aflyst en planlagt rejse til Saudi-Arabien for at fokusere på efterspillet af angrebet.

António Guterres mener, at det er vigtigt at handle i overensstemmelse med FN's vedtægter og international ret.

Han opfordrer til, at Sikkerhedsrådet iværksætter en undersøgelse af, hvem der stod bag det kemiske angreb i Douma sidste lørdag.

Rusland har dog indtil videre nedlagt veto mod et amerikansk forslag om at iværksætte sådan en undersøgelse.

