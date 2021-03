Onsdag var den "blodigste dag" i Myanmar siden et militærkup. Det oplyser FN's udsending.

38 personer er onsdag døde under voldsomme uroligheder i Myanmar, hvor militæret for godt en måned siden stod bag et kup.

Det siger FN's udsending i landet, Christine Schraner Burgener.

Dermed er det den "blodigste dag" i landet siden kuppet, lyder det.

- Der er nu over 50 døde siden kuppet begyndte, og mange flere er kommet til skade, siger FN-udsendingen til pressen.

Myanmar er fem en halv time foran dansk tid. Klokken 18.30 dansk tid har klokken dermed netop passeret midnat i det sydøstasiatiske land.

Myanmars militær væltede 1. februar Myanmars demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Hun blev samtidig anholdt, og det samme gjorde flere medlemmer af hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Siden da har der været store protester i Myanmars gader. Militæret har samtidig løbende strammet grebet om magten i det sydøstasiatiske land.

