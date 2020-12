- Der findes ingen vacciner for planeten, sger FN's generalsekretær i advarsel om klimakatastrofe.

Det indeværende år er på vej til at blive et af de tre varmeste, som nogensinde er målt, oplyser FN onsdag, mens verdensorganisationens generalsekretær, Antonio Guterres advarer om, at verden er på randen af "en klimakatastrofe".

De seneste seks år - fra 2015 til 2020 - står til at blive de varmeste år, siden man i 1850 begyndte at foretage moderne målinger og registrere dem. Det oplyser FN's Meteorologiske Organisation, WMO, i en foreløbig rapport om det globale klima 2020.

Guterres siger, at "apokalytiske brande, oversvømmelser, cykloner og orkaner i stigende grad er blevet normale".

Han talte onsdag på Columbia Universitet i New York om planetens tilstand.

- Menneskeheden fører krig mod naturen. Det er selvmord. Naturen slår altid igen, og den gør det allerede og med tiltagende kraft og rasen.

Klimaaftalen, der i 2015 blev underskrevet af knap 200 lande i Paris, har som hovedmål, at den globale gennemsnitstemperatur ikke må stige med mere end 2,0 eller helst kun 1,5 grader i 2100 i forhold til det præindustrielle niveau.

Den gennemsnitlige temperatur i 2020 er omkring 1,2 grader højere end det førindustrielle niveau.

Drivhusgasser, som er den vigtigste årsag til klimaforandringer, blev udledt i rekordhøje mængder sidste år og stiger fortsat i 2020 trods de indgreb, der er sket under coronapandemien.

Pandemien menes at medføre et årligt fald i udledningen af CO2 på mellem 4,2 og 7,5 procent. Men da CO2 forbliver i atmosfæren i århundreder, så er pandemiens indvirkning ret så ubetydelig.

Den endelige 2020 rapport ventes i marts i det nye år.

- Der findes ingen vacciner for planeten, sagde Guterres.

Guterres håber FN's digitale klimatopmøde i Frankrig vil vise en ny vej videre frem. Det holdes 12. december - på femårsdagen for den historiske Paris-aftale.

Han roser de første forpligtelser om CO2-neutraliet, som er kommet fra Kina, EU, Japan og Sydkorea. Han udtrykker håb om, at bevægelsen bliver global.

- Hvert land, hver by, hver finansinstitution og hvert selskab må vedtage planer for en overgang til nuludslip inden 2050, fastslår FNs generalsekretær.

/ritzau/AFP